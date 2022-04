Von Heike Nieder

Eine zierliche Frau mit langen schwarzen Haaren sitzt auf einem Stuhl in der Aula des Gymnasiums Trudering inmitten eines Gesprächskreises. Alina Golota heißt sie, eine Ukrainerin. Sie ist erst vor wenigen Wochen aus Butscha mit ihren Kindern nach München geflüchtet - ausgerechnet aus Butscha, das derzeit wegen der wahrscheinlichen Kriegsgräuel dort die Nachrichten beherrscht.

Was Eltern, Lehrkräfte und die Direktorin dieser Schule in den vergangenen drei Wochen geleistet haben - das alles bündelt sich wie in einem Brennglas in der Geschichte dieser schmalen Frau. "Ich bin voller Angst nach Deutschland gekommen", sagt sie. "Meine Kinder sind traumatisiert."

Dass sie heute hier sitzt, verdankt sie dem Engagement der Schulgemeinschaft. Ihre Tochter besucht zusammen mit 19 weiteren Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine die sogenannte Willkommensklasse. Sie selbst, die in ihrer Heimat als Kinderpsychologin gearbeitet hat, kümmert sich jetzt um die Sorgen der Kriegskinder. Sie sei sehr herzlich aufgenommen worden, sagt sie. "Vielen Dank an die Direktorin Frau Asam, danke an ganz Deutschland."

Die Willkommensklasse war es auch dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) wert, in Trudering vorbeizuschauen. Doch eine Gesprächsrunde vermag schwer das Herzblut und die durchgemachten Nächte einzelner Eltern und Lehrkräfte widerzuspiegeln, die diese Klasse erst möglich gemacht haben.

Denn: Auch wenn das Ministerium schnell und unbürokratisch Mittel zur Verfügung gestellt hat, damit eine Ukrainisch sprechende Extra-Lehrerin eingestellt werden konnte - die Initiative für die Willkommensklasse und deren Organisation lag ausschließlich bei der Schule. Da mussten mit Hilfe einer Übersetzungssoftware Anmeldungen ausgefüllt werden, da mussten Stundenpläne erstellt werden, Webseiten gestaltet, Bücher angeschafft und nicht zuletzt: Da muss Unterricht gehalten werden.

Bayernweit gibt es inzwischen 389 sogenannte pädagogische Willkommensgruppen. Knapp 9600 ukrainische Schülerinnen und Schüler sind bis heute an bayerischen Schulen angemeldet. In München sind es 1300, wie Bettina Betz vom Staatlichen Schulamt mitteilt. In den Willkommensgruppen oder -klassen soll den Schülerinnen und Schülern zunächst Deutsch beigebracht werden, um sie später in die Regelklassen integrieren zu können. Diejenigen, die schon gut Deutsch sprechen, werden sofort in Regelklassen unterrichtet. Am Gymnasium in Trudering sind das vier Jugendliche. Sie wurden untergebracht in den zehnten Klassen und einer siebten.

Detailansicht öffnen Ministerpräsident Markus Söder, (CSU, Bildmitte) und Kultusminister Michael Piazolo, (Freie Wähler) unterhalten sich mit Kindern im Unterricht. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Markus Söder spart nicht an Lob für die Schulgemeinschaft: "Natürlich müssen wir versuchen, dass aus dem Superengagement des Einzelnen ein organisierter Prozess werden kann." Das ist bereits im Gange: In den Kommunen werden derzeit sogenannte Steuerungsgruppen eingerichtet, in denen Vertreter der einzelnen Schulformen sitzen.

Federführend sind die Staatlichen Schulämter. Schulpflichtige Kinder und Jugendliche aus der Ukraine werden hier zentral erfasst und dann gleichmäßig auf die einzelnen Schulen verteilt. Dabei wird berücksichtigt, ob die Schulen genügend Personal haben, um die zusätzlichen Aufgaben erfüllen zu können.

Im Gymnasium Trudering kümmert sich nach den Osterferien Galina Samoschtschin um den Deutschunterricht in der Willkommensklasse. Angesetzt sind täglich zwei Stunden, in der restlichen Zeit werden die Kinder dann schon in altersgerechten Regelklassen untergebracht.

Samoschtschin stammt gebürtig aus Kiew und kam selbst vor 30 Jahren als Flüchtlingskind nach Deutschland. "Ich wurde damals einfach in die erste Klasse reingesetzt, konnte kein Deutsch. Bis zur vierten Klasse war meine Kommunikationssprache Weinen und Nein." Daher sei ihr die Arbeit in der Willkommensklasse eine Herzensangelegenheit. Die Mädchen und Jungen machen es ihr leicht. "Ich habe nicht damit gerechnet, auf so motivierte Kinder zu treffen", sagt sie. "Selbst in der Pause bleiben noch fünf sitzen und melden sich mit weiteren Fragen."