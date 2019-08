11. August 2019, 22:07 Uhr Trudering Geburtstag mit Fingerfood

Die katholische Frauengemeinschaft (KFD) in der Pfarrei Christi Himmelfahrt feiert ihren 85. "Geburtstag"

am 15. August. Seit 1934 treffen sich Waldtruderinger Frauen in der KFD. Sie erleben dort eine von Vertrauen und Wertschätzung getragene Gemeinschaft, die ihnen überdies ein weites Spektrum an Unternehmungen bietet: Ausflüge und Reisen, Besichtigungen und Vorträgen, Austausch auch in religiösen Fragen bei Einkehrtagen, der Jahreswallfahrt und Frauengottesdiensten. Ebenso ist ihnen natürlich das soziale Engagement wichtig, sei es durch eigenen Einsatz oder die Förderung sozialer Projekte mit Spenden. Das geschieht auch an ihrem Festtag, 15. August, dem Tag Mariae Himmelfahrt, mit dem Verkauf der traditionellen Kräuterbuschen vor und nach dem Gottesdienst vor der Kirche. Der Erlös kommt dem Kinderhospiz und dem Schulprojekt der von der Pfarrei unterstützten Pfadfinder in Burkina Faso zugute. Nach dem Gottesdienst laden die Frauen zu einem Empfang mit Fingerfood.