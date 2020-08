Weil in der Ladezone mehrere Holzpaletten in Brand geraten waren, ist ein Netto-Markt am Mitterfeld in Trudering am Samstagmorgen ausgebrannt. Gegen 4.50 Uhr alarmierte ein Passant die Feuerwehr, die den Brand binnen einer halben Stunde löschen konnte. Weil auch der Dachstuhl bereits Feuer gefangen hatte, mussten die Feuerwehrleute zum Löschen Teile des Daches abtragen. Der Verkaufsraum war durch den Brand stark verraucht und musste entlüftet werden. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro. Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt, die Polizei geht aber von Brandstiftung aus. Brandfahnder des Kommissariats 13 haben die Ermittlungen übernommen und suchen nun Zeugen: 089/2910-0.