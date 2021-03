Mehr als die Hälfte aller Münchnerinnen und Münchner über 80 Jahre, die zu Hause leben, haben die erste Impfdosis erhalten. Dies geht aus der Auswertung der Impfsoftware Bayimco hervor, die die Stadt München am Donnerstag veröffentlicht hat. Demnach wurden von den rund 80 000 Berechtigten bislang rund 42 500 Personen mit der ersten und rund 22 700 auch mit der zweiten Impfung versorgt. Weitere 10 200 hätten bereits einen Impftermin vereinbart, heißt es. Etwas mehr als 11 000 haben eine Einladung erhalten, aber noch keinen Termin vereinbart, eine Gruppe von mehr als 16 000 Über-80-Jährigen hat sich offenbar noch nicht bei Bayimco registriert. Deshalb appelliert Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek an diese Berechtigten in der ersten Prioritätskategorie, sich noch zu registrieren oder einen Termin zu vereinbaren: "Sie sollten diese Möglichkeit, sich vor einem gerade für Ihre Altersgruppe möglicherweise tödlichen Virus zu schützen, nicht verschenken", so Zurek. Das Impftelefon der Stadt München ist unter der Telefonnummer 089/90429-2222 täglich von acht bis 18 Uhr erreichbar und steht nun auch allen Über-70-Jährigen ohne Internetzugang zur Verfügung. Um möglichst schnell noch mehr Über-80-Jährige impfen zu können, rufen die Mitarbeiter auch von sich aus die schon registrierten Personen an, die trotz Einladung bisher keinen Termin vereinbart haben. Pro Tag würden rund 1000 Anrufe getätigt. Drei Viertel der Angerufenen hätten einen erneut angebotenen Termin dann auch angenommen.