Bei Unfällen haben sich am Osterwochenende mehrere Radfahrer verletzt. Ein neunjähriges Mädchen verunglückte derart heftig, dass es vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurde, obwohl das Kind einen Helm getragen hatte, eine Gehirnblutung und ein Nasenbeinbruch festgestellt. Das Mädchen war mit seiner Familie auf der abschüssigen Gerbstraße in Thalkirchen unterwegs und wollte in die Zentralländstraße einbiegen. Aus unbekannten Gründen stürzte sie. In Berg am Laim sind am Karfreitag zur Mittagszeit ein Rentner und ein Student mit dem Rad zusammengestoßen. Laut Polizei wollte der Student den 87-Jährigen auf dem Fußweg an der Kreuzung Kreiller-Bertschstraße überholen. In dem Moment, als der Rentner rechts abbiegen wollte, stießen die beiden zusammen. Der 87-Jährige fiel zu Boden und musste schwer verletzt in die Notaufnahme gebracht werden.