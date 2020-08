Bei der Kollision eines Polizeiautos mit einem anderen Pkw ist ein Schaden von etwa 40 000 Euro entstanden. Laut Polizei war ein Beamter in einem zivilen BMW mit Blaulicht und Martinshorn am Samstag gegen 14.20 Uhr in der Balanstraße unterwegs. Der Unfall ereignete sich, als ein 43-Jähriger mit seinem Audi neben einem haltenden Bus ausparkte. Als der Gegenverkehr stoppte, fuhr der Mann an. In dem Moment fuhr der Polizei-BMW am Bus vorbei und kollidierte mit dem Audi. Beide Fahrer verletzten sich leicht.