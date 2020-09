"Missstände in den Corona-Testzentren" vom 8. September:

Es wurde in den letzten Tagen viel über wiederholte Pannen an den bayerischen Corona-Testzentren berichtet. Natürlich ist es sehr ärgerlich, wenn man erheblich länger als 48 Stunden auf sein Ergebnis warten muss. Das ist in der Tat nicht gut gelaufen. Aber wir möchten auch mal die Arbeit dieser Zentren loben: Wir sind am vergangenen Donnerstag nach unserer Rückkehr aus Spanien am Münchner Flughafen im Testzentrum gewesen, und die Betreuung vor Ort war von allen Beteiligten sehr professionell, schnell und freundlich. Und wir hatten nach 32 Stunden unser (negatives) Testergebnis. Insofern vielen Dank für das Engagement und die Arbeit der vielen Mitarbeiter/-innen in den Testzentren und Labors.

Frank und Silke Harmeling, München