Was die Biermösl Blosn viele Jahre lang formidabel auf die Bühne brachte, ist das Ergebnis von Talent und Fleiß. Doch es muss nicht immer CD-reif sein,das Schöne an der Hausmusik ist der Spaß und das Verbindende in kleinem Kreis.

Der Fasser Max war eine große Nummer in der Blechblas-Szene des Bayerwaldes Anfang der Siebzigerjahre, denn er hatte die Trompete bei der Wehrmacht gelernt, war also so etwas wie ein Profi gewesen. Und davon waren die Bauernmusikanten natürlich schwer beeindruckt. Seine Heimatstadt war ihm beruflich entgegengekommen: eine halbe Stelle im Rathaus, Führerscheine, glaub' ich, die andere Hälfte Städtische Musikschule. Die belegte an den Nachmittagen die Räume der Hauptschule, weil damals der Unterricht noch mittags endete. Und dort fand ich mich eines Tages ein zusammen mit meinem Freund, dem Moser Karl-Heinz, und einer nagelneuen Trompete, einer tschechischen Amati, für die der Großvater 300 Mark bereitgestellt hatte, kurz bevor er starb. Der Fasser Max erklärte dem Karl-Heinz und mir, dass das Mundstück umso fester an die Lippen zu pressen sei, je höher man spielen wolle, kreuzte die ersten drei kleinen Etüden in der Arban-Schule an und schickte uns zum Üben nach Hause.

Mit der Arban-Schule und den darin enthaltenen Schwierigkeiten haben Musikstudenten zu kämpfen; Sie ist für einen Anfänger viel zu schwer. Und wer auch nur ein bisschen Ahnung vom Trompetespielen hat, dem hat es bei dem letzten Satz da oben wahrscheinlich den Orbicularis oris schmerzhaft zusammengezogen, den Ringmuskel des Mundes: Anerkannt ist seit Langem, dass der Druck auf die Lippen so gering wie möglich sein soll, damit diese schwingen können, wenn Luft durch sie strömt, so wird der Ton erzeugt. Der Fasser Max hatte seine eigene Methode, er war ja mit ihr ein guter Trompeter geworden.

Zwei oder drei Jahre lernte ich bei ihm und machte trotzdem ganz gute Fortschritte. Jahre später traf ich ihn wieder in der Stadtkapelle der Kreisstadt, in die meine Familie mittlerweile gezogen war. Einige Zeit später saß ich neben meinem früheren Lehrer an der ersten Trompete - und als wieder einmal das Weihnachtskonzert anstand, bei dem auch ein Medley der beliebtesten Melodien von Verdi aufgeführt werden sollte, sagte der Dirigent: Wer von uns beiden denn die Trompeten-Soli spielen solle, mögen wir doch bitte untereinander ausmachen, der Fasser und ich. Das schien den so verärgert zu haben, dass er diese Probe noch zu Ende spielte, aber danach nie wiederkam.

Die Amati-Trompete, die mir mein Großvater spendiert hatte, war ein rechter Scherben und hielt nur ein halbes Jahr - dann bekam ich eine neue, bessere, weil meine Eltern meinten, nun wüsste man: Die Investition würde sich lohnen. Wenige Jahre später trug ich einen Koffer mit vier Instrumenten durch die Gegend, einer B- und einer C-Trompete, einer Piccolo und einem Flügelhorn, denn nun war ich Musikstudent, mühte mich durch die Arban-Schule und damit, den Lippendruck zu reduzieren. Als ich zur Wehrmacht musste, also zur Bundeswehr, durfte ich nicht zum Musikkorps, sondern musste Sanitäter werden. Das war vielleicht die späte Rache des Max Fasser für die Sache mit den Verdi-Soli.