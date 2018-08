9. August 2018, 18:55 Uhr Trockenheit Vorsicht, Niedrigwasser

Die Isar schwächelt, was Flößer und Stromerzeuger spüren

Von ROBERT MEYER

Der Wasserstand in der Isar ist in dieser Woche auf den niedrigsten Stand des Jahres gesunken. Am Mittwoch um 5 Uhr morgens meldete die Messstelle hinter dem Friedensengel nur noch 57 Zentimeter, am Donnerstag lag der Wasserstand nur wenig höher. Seit Ende Juli kam die Isar überhaupt kaum über 70 Zentimeter hinaus. Gewöhnlich steht das Wasser knapp 20 Zentimeter höher.

Dementsprechend niedrig ist derzeit auch der Abfluss der Isar. Dieser Wert misst, wie viel Wasser pro Sekunde durch den Fluss strömt. In aller Regel sind das knapp 63 Kubikmeter (63 000 Liter) pro Sekunde; in den vergangenen Wochen waren es wegen der anhaltenden Dürre laut Zahlen des Bayerischen Umweltamts gerade mal um die 20 Kubikmeter. Damit bewegt sich die Wassermenge in der Isar aktuell im "niedrigen" Bereich.

Der Wasserstand wirkt sich auch auf die Energieversorgung in München aus. Die Wasserführung in der Isar sei laut Michael Solić von den Stadtwerken München (SWM) aufgrund des ausbleibenden Regens "stark reduziert", was zu einer "niedrigeren Stromproduktion in den Wasserkraftwerken" führe.

Am Mittwoch reagierte die Stadt und entschied, die Menge an abfließendem Isarwasser in den Floßkanal täglich zwischen 18 und 21 Uhr zu reduzieren. Mit dieser Maßnahme sollen die Wasserkraftwerke im Werkkanal stabilisiert werden. Die Wassermenge in der Isar reiche aktuell nicht aus, um sowohl die Kraftwerke als auch den Floßkanal mit genügend Wasser zu versorgen. Im besten Falle erzeugen die drei Wasserkraftwerke an der Isar knapp 50 Millionen Kilowattstunden pro Jahr, womit sie gemeinsam bis zu 20 000 Münchner Haushalte versorgen können.

Die Reduzierung der Wassermenge im Floßkanal ist laut eines Sprechers des Referats für Gesundheit und Umwelt eine Vorsichtsmaßnahme. Da die Isar von recht schnellen Pegelschwankungen betroffen ist, hat man mit dieser Entscheidung gewartet, bis sich die Wassermenge eingependelt hatte. Diese dürfe jedoch nicht unter 16 Kubikmeter pro Sekunde fallen. Die bisher geringste Abflussgeschwindigkeit wurde 1959 gemessen, damals flossen zu einem Zeitpunkt nur 8,63 Kubikmeter pro Sekunde durch die Münchner Isar.

Die Flößer sind von dieser Maßnahme so gut wie nicht betroffen, da sie in der Regel vor 18 Uhr an der Floßlände ankommen. Allerdings müssen sich Surfer und Kanuten auf Einschränkungen einstellen. Durch die niedrige Wassermenge bildet sich am Eingang der Floßlände keine Welle mehr, für Kanufahrer ist ab 18 Uhr ebenfalls Schluss. Ansonsten ist das Paddeln auch im Kanal und unterhalb des Bads Maria Einsiedel möglich. Sobald wieder mehr Wasser durch die Isar fließt, wird die Stadt die Regelung aufheben. Bereits 2011 hatten sich alle Nutzer der Floßlände auf diese Maßnahme geeinigt, falls die Isar zu wenig Wasser führt.

Um die Wasserkraftwerke zu betreiben, wird ein Teil des Isarwassers zunächst in den Werkkanal geleitet. Der Seitenkanal der Isar beginnt bei Buchenhain und folgt dem Fluss zwölf Kilometer, bis er hinter der Thalkirchner Brücke in den Großen Stadtbach übergeht. Gleichzeitig versorgt der Seitenarm der Isar den Floßkanal mit Wasser. Ursprünglich wurde der Floßkanal im 19. Jahrhundert für Isar-Flößer erbaut. Heute dient er als Freizeitspaß für Floßfahrten aus Wolfratshausen, als Kanustrecke und bietet Surfern eine zweite Welle in München.