Von Oliver Hochkeppel

Zu den überzeugendsten unter den inzwischen zahlreichen Klassik und Jazz verbindenden Projekten gehört das Duo des Saxofonisten Hugo Siegmeth und des Lautenisten Axel Wolf. Für ihren jüngsten Streich holten sie Schauspieler Stefan Hunstein als Sprecher mit an Bord, für ein kühnes Unterfangen: ihre eigenwillige Version von Franz Schuberts "Winterreise". Von diesen Liedzyklus, Höhepunkt der Gattung Kunstlied schlechthin, gibt es bereits zahllose Interpretationen, in Originalbesetzung Klavier und Gesang wie in allen denkbaren Variationen von Gitarre, Streichquartett bis Orchester. Aber so etwas hat man dann doch noch nicht gehört.

Wolfs Lauten (darunter die mächtige, seltene und tieftönende Theorbe) verleihen Schuberts Kompositionen eine neue Rhythmik und mitunter barocken Glanz, Siegmeths Saxofone übernehmen meist den Gesangspart und überführen ihn oft Jazz-nah für den und aus dem Moment heraus in eine moderne Klangwelt. Hunsteins Rezitative schließlich verwandeln die Winterreise in ein langes Gedicht, wodurch die erschütternde Reise des Wanderers ins Ich und zur menschlichen Existenz noch klarer wird. Wie gut passt das gerade zu dieser besondere Weihnachtszeit! oho