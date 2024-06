Pünktlich zur Europameisterschaft haben die Temperaturen in München die 30-Grad-Marke erreicht. Um die Fußballfans mit ausreichend Wasser zu versorgen, wurden für die Dauer der EM elf mobile Trinkbrunnen in München installiert. Doch nun muss voraussichtlich bis Donnerstag mehr als die Hälfte davon außer Betrieb genommen werden.

Betroffen sind alle vier Trinkwasserspender in der Arena in Fröttmaning sowie zwei der sieben Spender in der Fan-Zone im Olympiapark. Letztere seien „aufgrund von aktuellen Abweichungen einzelner Überwachungsparameter von den strengen Normvorgaben“ zur Wartung außer Betrieb genommen worden, teilt der Pressesprecher des Referats für Bildung und Sport der Stadt München, Lukas Schauer, mit. Die Maßnahme diene dem vorbeugenden Gesundheitsschutz.

Außerhalb von Fan-Zone und Stadion können sich Fußballfans an 48 Trinkbrunnen im Stadtgebiet mit Wasser versorgen. Diese sind über das Geo-Portal München der Stadtverwaltung zu finden.