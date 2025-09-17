Großraumdisko, Kulturzentrum, kleines Café: zwei Kellnerinnen und ein Kellner über das lohnendste Outfit, die knauserigsten Gäste, was München trinkt und woran man gute Kolleginnen und Kollegen erkennt.

Interview von Philipp Crone

Der Kellner ist ausgesprochen freundlich, schnell und aufmerksam. Die drei Gäste, die an einem sonnigen Nachmittag im Sax sitzen, können das beurteilen. Chantal Chaborski, 20, hat bis zum Abitur vergangenes Jahr in der Diskothek Neuraum als Barkeeperin und Kellnerin gearbeitet, Marjan von Croy, 22, ist Sportjournalismus-Student und jobbt in der Großgastronomie des HP 8 hinter dem Tresen und Nicola Mai, 63, arbeitet im kleinen Tagescafé der Konditorei Erbshäuser am Odeonsplatz. Ein Gespräch über Trinkgeld und Wertschätzung, die richtige Kleiderwahl und darüber, welchen Unterschied es macht, ob eine Frau oder ein Mann den Gast in München bedient.