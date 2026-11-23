Zwei britische Soldaten im Schützengraben. Die Kamera bleibt nah an ihren Gesichtern, über Minuten, ohne Schnitt. Auch als die jungen Männer um ihr Leben rennen, sich ducken, in Stollen kriechen – kein Cut. Für dieses intensive Kinoerlebnis räumte das Weltkriegsdrama „1917“ von Regisseur Sam Mendes 2020 gleich drei Oscars ab: beste Kamera, bester Ton, beste visuelle Effekte. Entscheidenden Anteil daran hat eine Erfindung aus München.
Kameramann Curt SchallerWie eine Technik aus München in Hollywood Geschichte schreibt
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Die mobile Kamera von Curt Schaller folgt den Schauspielern überallhin – und macht Schnitte weitgehend überflüssig. Für seine Erfindung hat der Münchner nach dem Oscar nun auch den Emmy gewonnen.
Von Martina Scherf
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