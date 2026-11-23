Die mobile Kamera von Curt Schaller folgt den Schauspielern überallhin – und macht Schnitte weitgehend überflüssig. Für seine Erfindung hat der Münchner nach dem Oscar nun auch den Emmy gewonnen.

Zwei britische Soldaten im Schützengraben. Die Kamera bleibt nah an ihren Gesichtern, über Minuten, ohne Schnitt. Auch als die jungen Männer um ihr Leben rennen, sich ducken, in Stollen kriechen – kein Cut. Für dieses intensive Kinoerlebnis räumte das Weltkriegsdrama „1917“ von Regisseur Sam Mendes 2020 gleich drei Oscars ab: beste Kamera, bester Ton, beste visuelle Effekte. Entscheidenden Anteil daran hat eine Erfindung aus München.