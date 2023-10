Diese Haltung ist immer noch spürbar, auch wenn "Trikont - unsere Stimme - our own Voice" seit 1980 vor allem ein Musikverlag ist, mit Fokus auf internationale Kulturforschung und hiesige Unikate von Georg Ringsgwandl bis (wieder dabei) Funny van Dannen. Einige der aktuell Besten des wohl ältesten Independent-Labels der Welt präsentieren sich nun bei der "One & Only Legendary Trikont Show", an diversen Standorten mitten in der Publikumsrenner-Ausstellung "Nachts" im Münchner Stadtmuseum: die Triphop-Band Feh um LaBrassbanda-Schlagzeuger Manu da Coll, die Pop-Do-it-Yourself-Diva Inga, der moderne Beatnik Philip Bradatsch und seine Cola-Rum-Boys sowie der Tonträger-Sammelkönig Kalle Laar als DJ. Dazu liest der Autor und Musikkenner Franz Dobler aus dem Trikont-Jubiläumsband, und Verlagsleiterin Eva Mair-Holmes "erzählt das, was nicht im Buch steht".

Trikont-Show, Fr., 13. Okt., 18 Uhr, Münchner Stadtmuseum, Sankt-Jakobs-Platz 1