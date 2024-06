Interview von Sabine Buchwald

In den Sommermonaten kann es in der Münchner Innenstadt ganz schön eng werden. Wenn vormittags auf dem Marienplatz das weltberühmte Glockenspiel ertönt, dann starren hunderte Augenpaare in Richtung tanzende Schäffler. Eine perfekte Gelegenheit für Taschendiebe. Aber nicht nur dann schlagen sie zu. In den vergangenen Wochen gab es in München mehrere Fälle, in denen arglosen Besitzern Luxusuhren vom Handgelenk gezogen wurden. Der Zauberkünstler Andreas Maier, 41, der in seiner Abendshow, bei Firmenfeiern oder Hochzeiten, Dinge verschwinden lässt, erklärt, wie das möglich ist.