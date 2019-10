Erneut haben falsche Polizeibeamte eine Rentnerin in München bestohlen. Diesmal kamen die Betrüger aber gleich persönlich vorbei, statt ihr Opfer erst am Telefon zu bearbeiten. Als die 85 Jahre alte Frau am Montag gegen 12.45 Uhr die Tür zu einem Mehrfamilienhaus in Berg am Laim öffnete, gaben sich zwei Männer als Polizeibeamte aus und gingen mit ihr ins Haus. Sie zeigten der Rentnerin Ausweise im Scheckkartenformat und erklärten, in einer der Wohnungen sei eingebrochen worden. Während einer der falschen Polizisten die Frau in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte der andere ihr Schlafzimmer. Als die Männer dann wieder gegangen waren, fiel der Rentnerin auf, dass Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro fehlte.