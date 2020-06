Erneut ist eine betagte Rentnerin Opfer eines Betrüger-Tricks geworden. Am Mittwoch rief laut Polizei gegen zwölf Uhr ein Mann bei ihr an, der sich als Kriminalbeamter ausgab. In einem langen Telefonat habe er vermittelt, dass die Polizei Einbrecher festgenommen habe. Diese hätten einen Zettel mit dem Namen der Dame dabei gehabt. Nun solle sie bei der Festnahme vermeintlich weiterer Bandenmitglieder helfen und Bargeld in einer Tüte an ihre Wohnungstür hängen, sie bekomme es später zurück. Die Frau legte mehr als 50 000 Euro in die Tüte, gegen 16 Uhr holte ein Täter das Geld ab. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, die in Nymphenburg im Bereich von Fafner-/Siegrun- und Fasoltstraße Auffälliges beobachtet haben.