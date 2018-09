26. September 2018, 18:08 Uhr Prozess Falsche Polizisten sollen Senioren um 700 000 Euro gebracht haben

Am Mittwoch hat der Prozess gegen vier falsche Polizisten vor der 7. Strafkammer am Landgericht München I begonnen.

Innerhalb von nur vier Wochen haben die Angeklagten im Alter zwischen 29 und 47 Jahren laut Staatsanwaltschaft eine Beute in Höhe von 660 000 Euro gemacht.

Falsche Polizisten haben 2017 allein in München einen Schaden von 4,3 Millionen Euro angerichtet.

Von Andreas Salch

Sie geben sich am Telefon als Polizisten und Staatsanwälte aus und haben nur ein Ziel: ihre Opfer, meist hochbetagte Senioren, um ihr Erspartes zu bringen. Allein in München haben im Jahr 2017 falsche Polizisten einen Schaden von 4,3 Millionen Euro angerichtet. Im August vergangenen Jahres ist der Staatsanwaltschaft München I in Zusammenarbeit mit der Polizei ein Schlag gegen eine dieser Banden gelungen. Sieben Männer wurden festgenommen. Am Mittwoch hat der Prozess gegen sie vor der 7. Strafkammer am Landgericht München I begonnen.

Innerhalb von nur vier Wochen haben die Angeklagten im Alter zwischen 29 und 47 Jahren laut Staatsanwaltschaft eine Beute in Höhe von 660 000 Euro gemacht, darunter eine Goldmünzensammlung einer Seniorin, die in Schwabing lebt. Allein deren Wert beziffern die Ermittler auf etwa 500 000 Euro. Darüber hinaus werden den aus Deutschland, der Türkei und Kasachstan stammenden Angeklagten sechs weitere Taten zur Last gelegt. Bei den Opfern handelt es sich um Senioren aus München, Gräfelfing sowie Frankfurt am Main.

Zuletzt hatten laut Anklage Mitglieder der Bande Ende August vergangenen Jahres Kontakt zu einem 86-Jährigen in Trudering aufgenommen. Sie gingen auch hier wie in allen anderen Fällen vor, die Ermittler können sich wiederholende Muster nachzeichnen: Der Rentner erhielt einen Anruf von einem angeblichen Polizisten. Dieser gab sich als Kriminalbeamter aus und erklärte dem 86-Jährigen, eine Bande Verbrecher wolle in sein Anwesen einbrechen. Zudem stellte er Fragen zu den Vermögensverhältnissen. Um die vermeintliche Bedrohung durch Einbrecher noch zu unterstreichen, nahm ein weiteres Mitglied der Bande Kontakt zu dem Senior auf, der Mann stellte sich als Oberstaatsanwalt Lorenz vor. Mit falschen Behauptungen versuchte er, dem 86-Jährigen solch eine Angst einzujagen, dass er seine Goldmünzen im Wert von rund 10 000 Euro an ein Mitglied der Bande übergibt. Um wen es sich bei dem Anrufer handelte, ist den Ermittlern unklar.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Anrufer sich von Call-Centern in der Türkei aus melden. Sobald sie einen erfolgversprechenden Kontakt geknüpft haben, treten andere Bandenmitglieder auf den Plan, die sich in der Bundesrepublik aufhalten. Es sind sogenannte Logistiker, die wiederum mit sogenannten Abholern ständig in Kontakt stehen und die Opfer dazu bringen, ihr Geld an vermeintlich verdeckt ermittelnde Polizeibeamte zu übergeben. Im Fall des 86-Jährigen aus Trudering flog die Bande auf. Zwei ihrer Mitglieder wurden in der Nacht des 29. August von echten Polizeibeamten observiert und festgenommen. Durch die Auswertung ihrer Handydaten gelang es ihnen die übrigen Mitglieder der Bande aufzuspüren. Am Freitag, dem zweiten Prozesstag, wollen die Angeklagten Stellung zu den Vorwürfen nehmen.