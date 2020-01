Ein 80-jähriger Münchner ist von Trickbetrügern, die sich als Polizisten ausgaben, um seine Ersparnisse gebracht worden. Der Rentner war am 17. Dezember von einem Mann angerufen worden, der sich als Kriminalbeamter vorstellte und dem alten Herrn mitteilte, in seiner Nachbarschaft in Milbertshofen sei es zu einem Überfall gekommen und die Täter hätten ihn als nächstes Opfer vorgesehen. Der vermeintliche Polizist bot an, das Bargeld des 80-Jährigen in Sicherheit zu bringen. Der Rentner händigte das Geld noch am selben Tag einem Abholer aus, am 2. Januar erfolgte eine weitere Geldübergabe. Die Schadenssumme beläuft sich auf mehr als 50 000 Euro.