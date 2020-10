Zu spät hat eine Rentnerin in Untersendling am Freitag Verdacht geschöpft, nachdem ein Mann bei ihr geklingelt und sich als Handwerker ausgegeben hatte. Der etwa 50 Jahre alte Mann mit dicker Statur drängte sie ins Badezimmer und wies sie an, die Duschbrause zu halten. Als sie nach einer Weile das Bad verlassen wollte, versperrte er ihr den Weg. Derweil durchsuchte ein Komplize die Wohnung und nahm ein paar Ohrringe mit. Nachdem auch der erste falsche Handwerker gegangen war, rief die Rentnerin die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.