Ein Brummkreisel verbeugt sich: "Der Große Rock" ist eine der legendären Figurinen in Oskar Schlemmers "Triadischem Ballett", das vom Bayerischen Junior Ballett (hier Nagisa Hatano) wieder in München auf die Bühne gebracht wird.

Von Jutta Czeguhn

Der imposante "Abstrakte" hebt noch einmal die Keule, die man sich als seinen Arm vorstellt. Dann verlischt die Musik zusammen mit dem Licht. Die Augen, noch nicht an das plötzliche Dunkel im Prinzregententheater gewöhnt, ahnen, dass Tänzer Soren Sakadales nun gerade von der Bühne geführt wird. Er kann unmöglich etwas sehen in dieser imposanten kubistischen Kostümplastik. Mit seinem majestätischen Auftritt im Lichtkegel eines einzigen Scheinwerfers findet Oskar Schlemmers "Triadisches Ballett" sein Ende. Doch so richtig will das niemand wahrhaben im ausverkauften Saal.