Der Boden ist gut. Sagen die meisten Skater. Asphalt, klar. Auch Marmor gibt es einigen in der Stadt. Aber glücklich sind die geschätzt 5000 Skater, die in München leben, trotzdem nicht. 5000 Skater, das ist schon eine große Gruppierung - auch deswegen nimmt sich längst die Münchner Stadtpolitik dieses Trendsports an. Mehr als 30 Skate-Parks gibt es mittlerweile in München, einige werden sogar von den Sportlern gut angenommen, die Anlagen an der Theresienwiese, am Harras und am Olympiapark gehören aktuell zu den beliebtesten. Das Internet-Stadtportal muenchen.de schwärmt etwa, dass "Skater in München voll auf ihre Kosten kommen". Auch gibt es mit dem "Munich Mash" Europas größtes Skate-Festival.

Trotzdem hört man auch immer wieder Kritik. "Es gibt eine große Anzahl an Skate-Parks in München, was meiner Meinung nach auch mit der Verdrängung der Skater aus dem öffentlichen Raum zu tun hat", sagt etwa Pacel Khachab. Natürlich findet er es gut, dass die Stadt München Skate-Parks erneuert beziehungsweise saniert. Die Anlage im Olympiapark findet er ein gelungenes Beispiel dafür - sonst würde er dort ja auch nicht täglich fahren, sonst hätte er ja hier nicht seine Skate-Schule. Die andere Seite ist aber: Skater sind an öffentlichen Plätzen nicht gerne gesehen. Einst haben sich Skater etwa an der Schwanthalerhöhe getroffen, am Georg-Freundorfer-Platz - bis sich Anwohner beschwerten und das Skaten dort verboten und mit Holzbänken verhindert wurde. Im Arnulfpark wurden Sitzbänke mit Lehnen aufgerüstet, damit Skateboarder sie nicht mehr als Parcours benutzen können. Am Josephsplatz haben Nachbarn Pflanzkübel um den Brunnen aufgestellt, um Skater abzuhalten.

Die Anwohner sind genervt von dem Krach, der unvermeidlich ist, wenn eine ganze Crew am Platz ihre Sprünge übt. Die Stadt findet natürlich die Beschädigungen nicht toll. Und der Skater fühlt sich in seiner Freiheit unterdrückt. Die Tricks übt er bis zur Perfektion in einem der Skate-Parks, zeigen will er sie dann auf der Straße. Das sieht man dann auch auf all den Skate-Videos, die in München gedreht werden. Und so wird der Kampf um die Stadt wohl weitergehen.

"Skaten als urbane Praxis", heißt eine Diplomarbeit von Alexander Gropp, verfasst 2010 an der LMU. Gropps Erkenntnis: Echtes Skaten findet auf der Straße statt. Durch die Aneignung von Flächen veränderten Skater den Raum, den dann wiederum die Stadt modifiziere, um unerwünschte Skater zu bremsen. Und so sind sich dann auch Ali und Pacel Khachab in ihrem Urteil einig: "Im Vergleich mit anderen Städten ist München keine gute Skate-Stadt."

Barcelona sei eine ausgesprochen spannende Stadt für Skater, sagt Pacel Khachab. Gegenüber des Museu d'Art Contemporani de Barcelona treffen sich Skater zu jeder Tageszeit. Jede Menge Treppen und Geländer gibt es in der Stadt, Polizei und Einwohner reagieren auf die Skater entspannt. In Berlin locken an der Warschauer Straße Bänke mit Metalloberfläche - als diese abgebaut wurden, gab es Protest: Sie wurden wieder hingestellt. Zudem gibt es in Berlin durch die Größe der Stadt viele Skate-Spots. New York soll toll sein. Und auch Beirut, sagen die Brüder Khachab. Also theoretisch, denn dort ist das Skaten noch weniger geduldet als in München.