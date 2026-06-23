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Tream auf dem Münchner KönigsplatzBraumeister der süffigen Rap-Schlager

Lesezeit: 4 Min.

Würde auch in der Gastronomie eine gute Figur machen: Timo Grabinger alias Tream.
Würde auch in der Gastronomie eine gute Figur machen: Timo Grabinger alias Tream. Tream

Trinken, feiern und tiefergelegte BMWs: Der Oberpfälzer Party-Hip-Hopper Tream liefert der Landjugend in ganz Deutschland, was sie begehrt. Jetzt schenkt er ihr auch noch sein eigenes Weißbier ein.

Von Michael Zirnstein

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Wovon träumen junge Leute auf dem Land? Timo Grabinger zumindest träumte noch vor wenigen Jahren von seinem eigenen Weißbier. Genusstechnisch liegt er da sicher auf der Linie seiner Kumpels aus dem Oberpfälzer Dorf Büchelkühn. Brauereiwesen musste er zur Erfüllung seines Wunsches nicht studieren, er ging den Weg über die Karriere des Popstars unter dem Namen Treamo, was auf Englisch-Bayerisch „Timos Traum“ bedeutet. Seine Kollegen von La Brass Banda haben es schon vorgemacht mit ihrem „Love Beer“, das „Schneider Weisse“ vor ein paar Jahren auflegte. Ebendiese Traditionsbrauerei hat nun tatsächlich auch die „Tream Weiße“ im Angebot. Timo Grabinger ist höchst zufrieden, mindestens genauso wie über den ersten Platz, den sein aktuelles Album „Stammtischparolen“ gerade in den deutschen Charts erreicht hat.

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