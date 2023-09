Von Klaus Kalchschmid, Traunstein

Lebhaft ist in Erinnerung, wie Nicholas Rimmer und Johannes Fischer beim Kammermusikfestival in Lockenhaus zu Murnaus Stummfilm "Nosferatu" live improvisierten: Das klang enorm frech und frei, war aber immer auf dem Punkt und setzte die Bilder kongenial um. Als nun der Doppel-Abend bei den Traunsteiner Sommerkonzerten nach Liedern ohne Worte mit dem Stummfilm "The Lodger - Der Mieter" (1927) zu Ende ging, war wieder das Duo Rimmer/Fischer am Werk, aber um vieles feiner und ironischer.