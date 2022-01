Traunreut:Das Maximum öffnet wieder

Allmählich werden die Tage wieder länger. Wichtig für ein Tageslichtmuseum wie Das Maximum in Traunreut, das während der dunkelsten Jahreszeit Winterpause hält. Doch am ersten Februarwochenende startet die neue Saison in dem Haus, das sich auf die Werke von fünf deutschen und vier amerikanischen Künstler konzentriert. Zur Eröffnung präsentiert das Haus bisher noch nicht ausgestellte Werke des Malers Uwe Lausen. Neben der Fortführung der Aktion "Eichenpflanzungen zu Ehren von Joseph Beuys" möchte sich das Museum in diesem Jahr besonders Projekten für Kinder und Schulen widmen. Am Eröffnungswochenende (5./6.2., 11 bis 16 Uhr) kostet der Eintritt nur 2 Euro.