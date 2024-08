Von Sophia Coper

Im abgebauten Zustand passt das Traumtänzer-Festival in eine kleine Scheune am Rande von München. Vor ein paar Wochen baumelten die Discokugeln noch auf dem Gelände der dreitägigen Techno-Veranstaltung in Dorfen im Landkreis Erding, nun türmen sie sich in Kartons verpackt auf Regalbrettern. „Meine Babys“, sagt Laura Schessl und lässt den Blick weiter durch das Lager wandern, „und die hier sind auch irre“. Sie meint die riesigen Lampenschirme, die auf Getränkekühlschränken thronen, jede Ummantelung leuchtet in einer anderen Farbe. Regen halten sie allerdings nicht aus.