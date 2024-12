Der Münchner ist als erster deutscher Schauspieler mit Down-Syndrom bekannt geworden. An der Seite von Veronica Ferres, die ihm nachruft: „Er hat mich an die Wand gespielt.“

Von Thomas Becker

Michaela May geht’s nicht gut. „Ich geh’ gleich wieder ins Bett“, krächzt die schwer Erkältete, aber die Trauerfeier für Bobby Brederlow will sie nicht auslassen. „Er war so unverstellt, ungefiltert, wie ein Kind, sehr anhänglich. Erstaunlich, wie präzise er gespielt hat, wollte seinen Text immer genau so sagen, wie er ihn gelernt hat“, erzählt sie. „Und er hat schön gemalt, für mich ein Bild mit Kreisen und einem Kreuz.“