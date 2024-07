Von Anne Eberhard

„Erinnern Sie sich an die Beerdigung von Königin Elizabeth II.?“, fragt Anton Pfeffer. Er trägt ein weißes Hemd, schwarze Krawatte und Sakko darüber, Brille mit Leopardenmuster. In seinen Brillengläsern spiegeln sich die geordneten Wege des Nordfriedhofs, Grabsteine reihen sich links und rechts. Salutschüsse gab es da, Glockengeläut, 2000 geladene Gäste, Live-Übertragung in die ganze Welt. „Eigentlich wäre es jeder Mensch wert, so einen Aufwand zu betreiben“, sagt Pfeffer. Er meint das ernst. Und deswegen ist er heute auch hier, an einem sonnigen Montag Mitte Juni, auf dem Nordfriedhof in München. Obwohl die Verstorbene, die beigesetzt wird, gar nichts mit der königlichen Familie zu tun hatte. Und obwohl Anton Pfeffer die Tote nicht einmal kannte.