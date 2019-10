Der frühere Münchner Polizeipräsident Gustav Häring ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Der Jurist, der im Bayerischen Wald zur Welt kam und nach dem Krieg Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität studierte, stand dem Münchner Präsidium von 1983 bis zum Ende seiner aktiven Laufbahn im Jahr 1987 vor. In dieser Zeit setzte sich Häring laut Oberbürgermeister Dieter Reiter, der am Mittwoch der Witwe im Namen der Stadt kondolierte, dafür ein, "dass München eine der sichersten Großstädte Deutschlands wurde und bis heute geblieben ist", während im restlichen Bundesgebiet die Kriminalitätsrate gestiegen sei.