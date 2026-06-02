Schön und zum Weinen schmerzvoll: „Mariannes erstes Mal am Meer“ von Paul Marianne Furtwängler im Schwere Reiter in München erzählt von der Beziehung eines Trans-Paares.

Damals, vor ein paar Wochen, wusste ich nicht genau, was mich erwarten würde im Schwere Reiter. Ich wusste, das Kind des tollen Schauspielers Rainer Bock würde da mitspielen, Moritz Bock. Und dass die Aufführung, also Text und Leitung, von Paul Marianne Furtwängler stammt. Und noch etwas: Dass der Titel wunderschön ist, „Mariannes erstes Mal am Meer“.