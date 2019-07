4. Juli 2019, 18:48 Uhr Transitsperrungen in Tirol Heuchlerische Debatte auf dem Nebenschauplatz

Sind's wirklich nur die bösen Lastwagen? Sind die Tiroler selbst schuld? Geht es um eine Maut-Retourkutsche? Ein Streit mit Emotionen

"Scheuer plant Klage gegen Österreich" vom 25. Juni und "Aufstand im Transitland" vom 22./23. Juni:

Chapeau, Tirol!

Chapeau, Hochachtung Herr Landeshauptmann Platter, Sie trauen sich etwas. Sie schützen die Anwohner Tirols an den Blechlawinenschneisen nach Süden und Norden vor Lärm, Abgasen, Staus, Sie sorgen dafür, dass Einsatzfahrzeuge durchkommen und das Leben in den Dörfern entlang der Urlaubsautobahnen an Wochenenden einigermaßen lebenswert bleibt (nur einige Dörfer wie Matrei am Brenner sind ohnehin wegen des Schlagens der Widerlager auf den Autobahnbrücken verloren).

In Deutschland reagieren prompt einige Politiker reflexartig: Der Pleiteminister Scheuer ist gerade ausgerutscht auf Maut für Ausländer und dem Diktum von Seehofer, die Maut werde den deutschen Autofahrer nichts kosten. Jetzt will er Sie, Herr Platter, gerichtlich verdonnern. Sekundiert wird er vom Ministerpräsidenten Söder. Der schien gerade staatsmännisch gereift, fällt aber prompt in seine frühere Wadlbeißerrolle zurück. Schade, dass wir nicht mehrere Landeshauptmänner wie Sie hier bei uns in Deutschland haben. Hier muss sich sogar die Kanzlerin mit den Betrügern von den Autoherstellern an einen Tisch setzen und gute Miene zum Mogeln machen, nachdem sie sich schon bei der Maut wider besseres Wissen widerrufen hatte. Michael Kretschmer, München

Hausgemachte Tiroler Misere

Die spezielle Verkehrssituation, die Tirol seit Jahr und Tag beherrscht, bedarf einer grundlegenden Überprüfung durch den Tiroler. Im Zuge dieser wird sich rasch herausstellen, dass nicht der Transit-Laster der Hauptverursacher der gegenwärtigen Verkehrsmisere ist, sondern der Pkw. Letzterer verpestet in seiner Gesamtheit in weitaus höherem Grade die Luft und vergiftet den Boden. Zudem löst er in weiten Kreisen der Tiroler Bevölkerung die systematische Verdrängung des eigenen Handelns aus. Mit ihr geht die Schuldzuweisung an jene einher, die derzeit in großer Zahl vom Ausland kommen oder dorthin zurückkehren. Begleitet vom schweren Nebel der Heuchelei entschwindet so das eigene Zutun für den vorherrschenden desaströsen Zustand auf bequeme und rasche Art und Weise. Und mit ihm die Tatsache, dass die große Mehrheit der Verkehrsteilnehmer hierzulande tagaus tagein mutterseelenallein im eigenen Fahrzeug unterwegs ist. Bleibt zu hoffen, dass vom Ausland jetzt der Anstoß für den Tiroler kommt, vor der eigenen Türe zu kehren, bevor er sich gegen andere wendet. Nur so wird es möglich sein, das Jahrzehnte alte, öde Medien-Zeremoniell ständig gleichbleibender Anschuldigungen nicht zu einem neuen Hokuspokus auch im Jahr 2020 werden zu lassen. Günther Eigentler, Telfs, Österreich

Scheuers Scherbenhaufen

CSU-Verkehrsminister Scheuer wäre gut beraten, im Zusammenhang mit dem Transitstreit zwischen Bayern und Tirol die von der österreichischen Seite geplanten Maßnahmen nicht als "zutiefst diskriminierend" zu diskreditieren. Hat nicht eben gerade der Europäische Gerichtshof dem Scheuer Andi seine eigenen Maut-Pläne als diskriminierend und daher rechtswidrig um die Ohren gehauen? Mit dem Aufräumen des von ihm zu verantwortenden Scherbenhaufens hätte er wahrlich genügend zu tun. Aber als besonders einsichtig und lernfähig ist Scheuer bisher weder als ehemaliger Generalsekretär der CSU noch als derzeitiger Verkehrsminister aufgefallen. Sepp Kufner, Ismaning