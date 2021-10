Von Joshua Beer

Leuchtende Kanister, aus Europaletten zusammengezimmerte Bänke, alte Teppiche und vertrocknetes Gewächs an den Containerwänden. Überhaupt die umgemodelten Frachtcontainer: Das versprüht schon fast postkapitalistisches Flair mit einer Note Endzeit à la Mad Max - und das im noblen München. Auf dem Dach der "Transit Rooftop & Bar" müsste Mad Max Basilikum Spritz trinken oder einen Highball schlürfen anstatt Bier. Davon gibt es hier nur Hofbräu Hell, 0,33 für vier Euro. Daneben Radler und Heineken, beides zählt bekanntlich nicht. Dafür bietet die Karte viel Spritz: Cosmo, Granato und natürlich Aperol. Am längsten ist die Weinliste - den Hauswein "Transit Wine Weiss" gibt es für 25 Euro die Flasche. Oder man greift gleich zum Schampus für 120 Euro. Falls das Endzeit-Feeling überhand nimmt.

Detailansicht öffnen Auf der Karte: viele Spritz-Variationen und andere Drinks. (Foto: Catherina Hess)

"Rooftop & Bar" heißt hier Containerdach mit Selbstbedienungsbar, heißt sitzen zwischen Bäumchen und viel Pflänzchen - nicht alle sind echt - auf Hockern und Kissen mit Blick auf den Ostbahnhof oder in das bunte Werksviertel hinein. Nebenan hämmert eine Großbaustelle, dort ziehen sie ein Bürogebäude hoch. Platz für das nächste Tech-Start-up, denn es ist ja das Werksviertel, Münchens mutmaßlich innovativstes Bauprojekt auf früherem Industrieareal.

Mit industriellem Charme spielt das Container Collective in der Atelierstraße ohnehin, und die "Transit"-Bar steht ganz prominent am Eingang, gleich hinter dem Schriftzug "Werksviertel Mitte". Sie ist erst drei Monate alt, davor gehörte ihr "Rooftop" zur "Bar of Bel Air". Zu erkennen auch an ihrem "Landmark" - ein markanter, aufgerichteter Container mit Tiger-Graffiti und an den Rändern entlang fließenden Lichtern. Überhaupt fällt der toll besprühte oder mit Stickern zugeklebte Containerstahl ins Auge, an dem die Treppe rauf zur Bar führt. Da ist es wieder, das Endzeitgefühl.

Eine geeignete Umgebung für (erste) Dates

Oben ist dann alles weniger wild, außer der Musik, aber dazu gleich. Die Gäste eher Ende zwanzig, Anfang dreißig, oft im Casual-Business-Look. Sieht nach Feierabend-Absacker mit den Kollegen aus. Die zweite Gruppe: Pärchen. Denn das unentschiedene Schwanken der Bar zwischen alternativem Wir-pflanzen-Bäume-auf-Industriecontainer-Touch, gemütlichem Cocktail-Abend und Partylaune mit bunten Lichtern schafft eine geeignete Umgebung für (erste) Dates. Es fühlt sich nämlich nicht gewöhnlich an. Nur die Preise sind recht München-üblich. Zum Aperitif oder Wein jazzt und soult es aus den Boxen, zumindest anfangs. Von 10 Uhr an führen Seeed mit "Ding" dann unverhofft ins Poppige, es folgen "The Way I Are" von Timbaland und "Maneater" von Nelly Furtado. Könnte aber auch ein Ausnahmefall sein, da Freunde des Barkeepers die Anlage an dem Abend kapern.

Detailansicht öffnen Am Eingang zum Container Collective im Werksviertel hinterm Ostbahnhof gelegen, gibt es die "Transit Rooftop & Bar" erst seit wenigen Monaten. (Foto: Catherina Hess)

Ach ja, immer wichtig: die Toiletten. Natürlich im Container untergebracht und mit bekritzelten Kabinen wirken sie wie Festivalklos - und riechen auch so. Wieder mehr Mad Max. Ein Drinnen gibt es sonst nicht, "Transit Rooftop & Bar" hat nur ein Draußen. Gegen Regen schützt ein Dach über dem Dach, gegen Kälte schützt nichts, jedenfalls noch nicht. Für die kommenden Monate will die Bar Heizstrahler aufhängen, weiß der Barmann zu berichten. Außerdem soll in den Container drunter ein Club mit DJ-Pult rein, so richtig zum Tanzen. Um die sorgfältige Aufzählung im Namen beizubehalten, müsste es dann wohl heißen: "Transit Rooftop & Bar & Club".