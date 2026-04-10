Die Friseurin hat ganze Arbeit geleistet, mit vielen Echthaar-Extensions und noch mehr Haarspray. Die rote Mähne fällt locker über die Schultern ihrer Kundin. Doch die neue Haarpracht ist dieser nicht ganz geheuer: „Mach bitte was, damit mein Kopf mehr nach Frau ausschaut“, sagt sie. Ihr Name ist Mia, früher hieß sie anders. Früher lebte die gebürtige Niederbayerin aber auch ein anderes Leben, als Unternehmer, Motorradfahrer und verheirateter Familienvater. Seit ihrer Kindheit litt sie unter der ihr zugewiesenen männlichen Rolle, im Alter von 46 Jahren wagte sie ihr Coming-out: Mia ist eine Trans-Frau, eine neue Folge der Fernseh-Dokureihe „Lebenslinien“ erzählt ihre Geschichte.
Transgender-DokumentarfilmeIhre Körper, ihre Identitäten, ihr Leben
Lesezeit: 3 Min.
Transgender-Themen sind in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Zwei neue Dokumentarfilme begleiten Menschen, die auf dem Land leben und erst spät ihr Coming-out hatten. Wieso ist das Thema nach wie vor ein solcher Aufreger?
Von Josef Grübl
Schauspielerin und Intimitätskoordinatorin Anne Schäfer:„Ich möchte auch ältere Frauen und Männer sehen, die Sex haben“
Anne Schäfer ist Schauspielerin und Intimitätskoordinatorin. Komplexe Frauenrollen liegen ihr ebenso am Herzen wie Sex im Film, der authentisch wirkt. Ein Gespräch über die Wünsche der Frauen und warum sie einige Männer gerade wütend machen.
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