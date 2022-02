Bei einem Zusammenstoß mit einer Trambahn im Münchner Stadtbezirk Schwanthalerhöhe hat sich am Sonntagmittag ein 77-jähriger Autofahrer verletzt. Der Mann wollte ersten Ermittlungen der Polizei zufolge mit seinem Wagen gegen 12.40 Uhr auf der Landsberger Straße in Höhe des Max-Friedlaender-Bogens verbotswidrig nach links über die Straßenbahngleise fahren, um zu wenden. Dabei sei er mit der Straßenbahn kollidiert. In der Tram sei niemand verletzt worden. An ihr entstand jedoch hoher Sachschaden, den die Polizei auf rund 800 000 Euro beziffert. Der Schaden am Auto betrage rund 10 000 Euro. Die Landsberger Straße war stadteinwärts für etwa eine Stunde gesperrt, ebenso beide Trambahngleise. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.