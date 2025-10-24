Am Donnerstagabend ist eine Trambahn im Münchner Stadtteil Schwabing entgleist, dabei wurden vier Personen verletzt, das teilte die Polizei mit.

Das Fahrzeug der Linie 23 war demnach gegen 20.50 Uhr in Richtung Münchner Freiheit stadteinwärts unterwegs. Unmittelbar vor der Haltestelle Schwabinger Tor befindet sich eine Kurve, dort entgleiste die Trambahn, schlitterte in den Haltestellenbereich und stieß gegen Teile der Haltestelle.

Durch den Aufprall verletzten sich laut Polizei der Fahrer sowie drei Fahrgäste leicht. Ersterer musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die drei Fahrgäste behandelte der Rettungsdienst vor Ort. Die Trambahn und Haltestelle wurden erheblich beschädigt. Die Bergungsarbeiten vor Ort dauern an.

Die Polizei sperrte die Leopoldstraße am Donnerstagabend in diesem Bereich, was zu Verkehrsbehinderungen führte. In der Sache ermittelt die Verkehrspolizei. Eine Fremdeinwirkung könne zum aktuellen Zeitpunkt ausgeschlossen werden.