27. Mai 2019, 18:45 Uhr Trambahn Behinderungen durch Gleisbauarbeiten

Wegen einer Gleisbaustelle am Stiglmaierplatz fahren die Tramlinien 20 und 21 von Donnerstag, 30. Mai, bis voraussichtlich Sonntag, 2. Juni, nur zwischen Moosach/Westfriedhof und Leonrodplatz. Den Abschnitt zwischen Leonrodplatz und Stachus übernehmen Busse (Liniennummer 20). Die Tramlinie 22 entfällt. Die NachtTram N20 wird komplett durch Busse ersetzt. Von Montag, 3. Juni, bis voraussichtlich Sonntag, 15. September, erneuern die Stadtwerke die Gleise der Tramwendeschleife im Bereich Brienner/Augusten- und Karlstraße. Einschränkungen für den Fahrgastbetrieb bestehen dabei nicht. Die Bauarbeiten finden in der Regel an Werktagen zwischen 7 und 20 Uhr statt. Für die Anwohner hat die Erneuerung der Wendeschleife Einbahnregelungen zur Folge. Außerdem entfallen Parkplätze.