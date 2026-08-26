Vor gut zwei Jahren haben die Stadtwerke München (SWM) mit einem symbolischen Spatenstich den Bau der Tram-Westtangente gestartet. Die 8,3 Kilometer lange Trasse soll künftig den Romanplatz in Nymphenburg mit der Aidenbachstraße in Obersendling verbinden. Die Münchner Verkehrsgesellschaft ( MVG ) bezeichnet die Trasse als eines der wichtigsten Nahverkehrsprojekte der Stadt. Jetzt liegt auch für den zweiten sogenannten Planfeststellungsabschnitt der Westtangente die Baugenehmigung vor. Somit verfügt die Tram-Westtangente nun über die erforderlichen Genehmigungen für die gesamte Strecke.

Der nun beschlossene Planfeststellungsabschnitt erstreckt sich vom Waldfriedhof bis zur Aidenbachstraße. Der erste Abschnitt vom Romanplatz bis zur Wendeschleife am Waldfriedhof wurde bereits im September 2023 genehmigt. Auf einem Teilstück in der Fürstenrieder Straße rollen bereits seit Februar 2026 die Trambahnen der Linie 14, die – so ist zu beobachten – rege genutzt werden.

Der Bau dieses ersten kurzen Stücks der Tangente hat sich länger hingezogen, als er sollte. Er hätte eigentlich schon Ende vergangenen 2025 fertig sein sollen. Doch dann sackte unter anderem der Untergrund in der Fürstenrieder Straße ein, was die Bauarbeiten zurückwarf. Erst mit zwei Monaten Verspätung konnte die 14er-Tram in den Regelbetrieb zwischen Gondrellplatz und Pasing starten.

Mit der vollständigen Genehmigung könnten nun die weiteren Arbeiten zur Realisierung der Tram-Westtangente „mit Nachdruck“ vorangetrieben werden, teilen die SWM mit. Im Oktober wollen diese mit den bauvorbereitenden Maßnahmen beginnen. Dazu gehören unter anderem der Aufbau einer provisorischen Straßenbeleuchtung, der Ausbau des Mittelteilers sowie das Aufstellen von Baumschutzzäunen.

Voraussichtlich im Januar nächsten Jahres sollen Entwässerungsarbeiten folgen, der Gleisbau einschließlich der Straßenbauarbeiten soll dann im Juli 2027 starten. Die SWM wollen die Anwohner im Herbst oder Winter dieses Jahres bei einer öffentlichen Veranstaltung über das Projekt informieren, ein genauer Termin steht bisher nicht fest.

Laut Alex Indra, Leiter Großprojekte Mobilität bei den Stadtwerken, bringt die vollständige Genehmigung der Gesamtstrecke das Projekt „einen entscheidenden Schritt“ näher an die Fertigstellung und schafft die notwendige Planungssicherheit für die weiteren Arbeiten.

Mobilitätsreferent Georg Dunkel erklärt, er freue sich sehr über „diesen wichtigen Fortschritt“. Zugleich äußerte er Verständnis für die Menschen, die von den Einschränkungen durch die Bauarbeiten betroffen sind. Denn seit Baubeginn mussten Anwohner und Gewerbetreibende, vor allem entlang der Fürstenrieder Straße, einiges erdulden: Baulärm, Straßensperrungen, Verengungen und Umwege und, wie manche Geschäftsleute beklagten, den Verlust von Kundschaft.

Der Laimer Kreisel ist nach wie vor eine Großbaustelle. Und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Foto: Robert Haas

Noch bevor die eigentlichen Arbeiten für die Tramgleise beginnen konnten, mussten die SWM unter anderem die rund 100 Jahre alte Hauptwasserleitung im Untergrund erneuern. Die Bauarbeiten brachten ständige Verlegungen des Verkehrs mit sich, von denen nicht nur Autofahrer, sondern auch Fußgänger und Radler betroffen waren. Die Kreuzung Fürstenrieder/Landsberger Straße, der sogenannte Laimer Kreisel, ist immer noch eine Großbaustelle. Dort, unmittelbar vor der Laimer Unterführung, prägen nach wie vor Absperrungen das Straßenbild.

Bis die Tram durch die Unterführung fahren kann, wird aber noch einige Zeit vergehen. Noch ist der eigens für den umweltfreundlichen Verkehr gebaute Teil der Unterführung, die sogenannte Umweltverbundröhre, nicht fertiggestellt. Die Deutsche Bahn, die im Auftrag der Stadt die Röhre baut, will den Rohbau des südlichen Teils der Unterführung im Oktober 2027 an die Stadt übergeben. Dann können die SWM die Infrastruktur für die Straßenbahn in der Röhre einbauen.

Weiter südlich, am Übergang zwischen Sendling-Westpark und Laim, wurde im vergangenen Juni der östliche Teil der Brücke über die Autobahn A96 abgerissen, um sie neu zu bauen, damit auch über diese Verbindung künftig die Tram fahren kann. Bis zum Frühsommer 2027 sollen dann eine neue Trambahnbrücke und die östliche Fahrbahnbrücke fertiggestellt werden, danach wird auch der westliche Teil der alten Überführung abgerissen und durch eine neue ersetzt.

Auch in Nymphenburg wird bereits an der Westtangente gebaut, was auch dort zu Einschränkungen des Verkehrs führt, etwa in der Wotanstraße, wo die SWM ebenfalls zunächst die Hauptwasserleitung erneuern müssen.

Nach aktuellem Stand dürfte die Tram-Westtangente Ende 2028 fertig sein. Dann sollen die fünf Stadtbezirke Neuhausen-Nymphenburg, Laim, Hadern, Sendling-Westpark und Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln miteinander per Gleis verbunden sein – ohne Umweg durch die Innenstadt.