Autofahrer müssen sich im Westen Münchens nächste Woche auf Staus und Umwege einstellen: Von Mittwoch, 3. Juni, 22 Uhr, bis Montag, 8. Juni, 5 Uhr, wird die Autobahn A96 auf Höhe Laim in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Der Grund: Die Stadtwerke München (SWM) und die Autobahn GmbH des Bundes beginnen im Zuge des Baus der Tram-Westtangente in der Fürstenrieder Straße mit dem Abbruch der Brücke über die Autobahn. Zuerst wird der östliche Teil der Überführung abgerissen, der westliche Teil bleibt pro Richtung jeweils einspurig befahrbar. Der sonst über die A96 fließende Verkehr wird stadteinwärts an der Ausfahrt Blumenau ab- und über die Waldwiesen-, Würmtal- und Waldfriedhofstraße zum Mittleren Ring umgeleitet.

Stadtauswärts ist die A96 zwischen dem Mittleren Ring und der Anschlussstelle Laim gesperrt. Auf der Fürstenrieder Straße können Autofahrer von Norden kommend weiterhin rechts auf die Autobahn abbiegen. Auf dem Mittleren Ring wird der Verkehr großräumig auf die Sperre hingewiesen und umgeleitet.

Um die Dauer der Sperre so kurz wie möglich zu halten, müssen die Bauarbeiten rund um die Uhr – auch am Feiertag und am Wochenende – stattfinden, teilen die SWM mit.

Sobald der Ostteil der Brücke voraussichtlich nächstes Jahr neu gebaut und befahrbar ist, wird deren westliche Hälfte abgerissen und erneuert. Fragen zum Bau beantworten die SWM unter anderem telefonisch unter 0800/344 22 66 00 oder im Nachbarschaftstreff „Laimer Herz“ in der Fürstenrieder Straße 124 zu folgenden Zeiten: Samstag, 30. Mai: 10 bis 12 Uhr, Montag, 1. Juni: 15 bis 18 Uhr, und Dienstag, 2. Juni: 16 bis 18 Uhr.