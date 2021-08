Fahrgäste der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) können nun auch Wochen- und Monatskarten in Tram und Bus kaufen. Die Zeitkarten gibt es an allen mobilen Automaten der neuesten Generation. Diese Geräte mit Touchscreen machen inzwischen rund 90 Prozent aller Automaten in Tram und Bus aus. Beim Kauf ist der Beginn der Gültigkeit bei Wochenkarten bis zu sechs Wochen, bei Monatskarten bis zu drei Monate im Voraus frei wählbar. Der Beginn der Gültigkeit ist (außer bei Ausbildungstarif I und II, Ausbildung PlusCard und IsarCard S) flexibel und muss nicht auf den ersten Tag der Woche oder des Monats fallen. An den mobilen Automaten können Fahrgäste Beträge bis zu 20 Euro bar bezahlen. Alternativ oder für höhere Beträge akzeptieren die Geräte Girocard/EC-Karte, Master- und Visa-Card, American Express, V Pay, Maestro sowie Apple Pay und Google Pay in Verbindung mit den genannten Karten. Die neuen Automaten verfügen wie die stationären Geräte über die sogenannte Easy-Funktion. Nach Drücken der Easy-Taste können Fahrgäste den Barcode ihres bisherigen Tickets scannen - dadurch wird automatisch die identische Fahrkartenart ausgewählt. Auf diese Weise entfällt zum Beispiel bei Tickets im Ausbildungstarif das Eingeben der Kundenkartennummer.