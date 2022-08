Wegen Bauarbeiten in der Maximilianstraße können die Tram-Linien 19 und 21 von diesem Montag, 29. August, an bis voraussichtlich Sonntag, 4. September, zwischen Maxmonument und Karlsplatz (Stachus) nicht fahren. Die Linie 19 wird während der Sperrung zwischen Maxmonument und Hauptbahnhof Süd über die Linie 16 via Isartor - Sendlinger Tor - Karlsplatz (Stachus) umgeleitet. Auf den übrigen Abschnitten bis Pasing beziehungsweise Berg am Laim verkehrt sie regulär. Die Linie 21 fährt in den Abschnitten Westfriedhof - Karlsplatz (Stachus) sowie Max-Weber-Platz - St.-Veit-Straße. Zur Überbrückung des gesperrten Abschnitts bieten sich die U4/U5 zwischen Max-Weber-Platz und Karlsplatz (Stachus) oder die S-Bahn ab/bis Ostbahnhof an.