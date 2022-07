Eine Belästigung in der Trambahn, eine rassistische Beleidigung, schließlich ein Gerangel mit Körperverletzung - deshalb ermittelt jetzt das Staatsschutzkommissariat der Polizei gegen einen 33-jährigen Mann und eine 50-jährige Frau. Die beiden waren am Donnerstag kurz vor 17 Uhr in einer Tram in Richtung Romanplatz unterwegs und belästigten dabei, deutlich alkoholisiert, andere Fahrgäste. Ein weiterer Mann, laut Zeugenaussagen mit dunkler Hautfarbe, mischte sich ein und forderte die beiden auf, Ruhe zu geben. Daraufhin wurde er rassistisch beleidigt, die Frau schlug auf ihn ein. Nun aber hatten Fahrgäste bereits die Polizei verständigt, sie nahm die beiden Störenfriede fest. Nur das Opfer - es war verschwunden. Jetzt sucht die Polizei den Mann als Zeugen.