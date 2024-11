Ein Unfall in einer Straßenbahn der Linie 21 im vergangenen Juli hatte vermeintlich harmlose Verletzungen bei einem Passagier zur Folge. Der 53-jährige Münchner ist jedoch am Freitag im Krankenhaus Bogenhausen verstorben. Die Todesursache ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Am Samstag, 20. Juli, hatte sich der Fahrgast gegen 19.30 Uhr in München in einer Straßenbahn der Linie 21 befunden. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen fuhr die Trambahn auf Höhe des Haidenauplatzes, als der 53-Jährige auf gerader Strecke ohne Fremdeinwirkung in der Straßenbahn stürzte und sich eine Platzwunde am Kopf zuzog.

Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Bogenhausener Krankenhaus verbracht, wo er jetzt verstarb.