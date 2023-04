Straßenbahnen in München

Bei schweren Schäden legen die SWM-Leute selbst Hand an, das passiert dann in der Ständlerstraße.

Etwa 800 Unfälle passieren im Jahr auf Münchens Schienen - am häufigsten, wenn Autofahrer beim Linksabbiegen nicht in den Spiegel schauen. Oft können die Fahrzeuge nicht schnell genug repariert werden. Das soll sich ändern.

Von Andreas Schubert

Es war ein Bild der Verwüstung, das sich der Feuerwehr in der Nacht zum 21. November 2020 bot. So zumindest schilderten es später die Einsatzkräfte selbst. Ein Mercedes-Geländewagen hatte an der Reichenbachbrücke eine Trambahn der Nachtlinie N27 gerammt und mehrere Meter aus den Gleisen geschoben. Mit der Kraft einer ganzen Mannschaft schoben die Einsatzkräfte den Zug zurück auf die Gleise. Der angetrunkene Unfallfahrer erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen, ebenso die Fahrerin der Straßenbahn; die drei Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon. Doch das Unfallauto war nur noch Schrott, ebenso wie der vordere Teil der Tram, die abgeschleppt werden musste.