Unfall in Pasing

In Pasing schleifte eine Tram ein Auto nach einem Zusammenstoß mit.

Bei einem Wendemanöver auf der Straße Am Knie kollidiert ein Auto mit der herannahenden Straßenbahn. An der Stelle hatten sich schon mehrfach Unfälle ereignet.

Etwa 30 Meter weit hat eine Tram am Dienstagnachmittag in München ein Auto, mit dem es zuvor kollidiert war, vor sich hergeschoben. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 16.50 Uhr auf der Straße Am Knie im Stadtteil Pasing.

Ein 36-Jähriger versuchte dort, mit seinem Auto zu wenden - trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung stieß die herannahende Tram der Linie 19 mit dem Auto zusammen. Der Autofahrer wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine 78-Jährige in der Straßenbahn erlitt leichte Verletzungen. Ähnliche Unfälle an derselben Stelle hatten sich bereits Anfang März und im Januar ereignet.