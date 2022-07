Der Ast eines großen Baumes am Johannisplatz war am Freitagnachmittag verantwortlich für erhebliche Verkehrsbehinderungen in Haidhausen: Er war abgebrochen und auf die Oberleitung der Straßenbahn gefallen. Deshalb sperrte die Feuerwehr das Gebiet großflächig ab.

Danach kamen Mitarbeiter der MVG und der Stadtwerke und stellten den Strom der Oberleitung ab. Unter dem Baum geparkte Autos wurden von den Eigentümern weggefahren - bis auf eines, das wurde mit Verschieberollen und Muskelkraft aus dem Weg geräumt. Danach wurde ein Lkw mit einem Ladekran an die Einsatzstelle gebracht; mit seiner Hilfe wurde der Ast gesichert. Dann endlich konnte ein Feuerwehrmann mit einer Kettensäge vom Korb der Drehleiter aus den Ast zersägen.

Inklusive der Reinigung der Einsatzstelle dauerte es zwei Stunden, bis die MVG wieder übernehmen konnte. Menschen kamen durch den Vorfall nicht zu Schaden, auch der Sachschaden hielt sich in Grenzen: Lediglich eine Straßenlaterne wurde beschädigt. Allerdings war der Verkehr rund um den Johannisplatz wegen der Sperrungen erheblich behindert. Das Gartenbaureferat der Stadt wird nun die Standfestigkeit des beschädigten Baumes überprüfen.