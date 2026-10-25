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GleiserneuerungTram-Baustelle im Münchner Osten

Die Tram 21 fährt von Dienstagmorgen an nicht mehr bis zur Endhaltestelle St.-Veit-Straße.
Die Tram 21 fährt von Dienstagmorgen an nicht mehr bis zur Endhaltestelle St.-Veit-Straße.
Foto: MVG München

Die Straßenbahnlinie 21 und die Nachtlinie N19 werden bis Mitte November im Osten der Stadt umgeleitet. Welche Ausweichmöglichkeiten es gibt.

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Die Stadtwerke München (SWM) erneuern den Gleisbogen der Tramstrecke im Bereich der Kreillerstraße im Osten der Stadt. Während der Bauarbeiten muss die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) zwei Tramlinien umleiten und einen Schienenersatzverkehr (SEV)  einrichten. Die Einschränkungen gelten von Dienstag, 27. Oktober,  1.30 Uhr, bis Mittwoch, 18. November, gegen 4.30 Uhr. Die Tram 21 und die Nachtlinie N19 werden ab Ostbahnhof via Grillparzerstraße zum Bahnhof Berg am Laim umgeleitet. Zwischen Ostbahnhof und St.-Veit-Straße verkehrt ein SEV.

Fahrgäste in Richtung St.-Veit-Straße können am Ostbahnhof in die SEV umsteigen, in Richtung Innenstadt ist der Umstieg am Haidenauplatz möglich.

Für den Schienenersatzverkehr werden entlang des Linienverlaufs Ersatzhaltestellen eingerichtet. Diese befinden sich überwiegend fahrbahnseitig neben der regulären Haltestelle, teils werden bestehende Bushaltestellen anderer Linien genutzt. Informationen finden Fahrgäste auf mvg.de/verbindungen/trambau.

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