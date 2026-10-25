Die Stadtwerke München (SWM) erneuern den Gleisbogen der Tramstrecke im Bereich der Kreillerstraße im Osten der Stadt. Während der Bauarbeiten muss die Münchner Verkehrsgesellschaft ( MVG ) zwei Tramlinien umleiten und einen Schienenersatzverkehr (SEV) einrichten. Die Einschränkungen gelten von Dienstag, 27. Oktober, 1.30 Uhr, bis Mittwoch, 18. November, gegen 4.30 Uhr. Die Tram 21 und die Nachtlinie N19 werden ab Ostbahnhof via Grillparzerstraße zum Bahnhof Berg am Laim umgeleitet. Zwischen Ostbahnhof und St.-Veit-Straße verkehrt ein SEV.

Fahrgäste in Richtung St.-Veit-Straße können am Ostbahnhof in die SEV umsteigen, in Richtung Innenstadt ist der Umstieg am Haidenauplatz möglich.

Für den Schienenersatzverkehr werden entlang des Linienverlaufs Ersatzhaltestellen eingerichtet. Diese befinden sich überwiegend fahrbahnseitig neben der regulären Haltestelle, teils werden bestehende Bushaltestellen anderer Linien genutzt. Informationen finden Fahrgäste auf mvg.de/verbindungen/trambau.