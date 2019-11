Ein Stromausfall hat am Samstagmorgen am Hauptbahnhof zu Zugausfällen und größeren Verspätungen geführt. Auch mehrere S-Bahn-Haltestellen waren ohne Strom. Wie die Bahn mitteilte, hatte der Brand einer Trafostation im Bereich der Donnersbergerbrücke den Stromausfall ausgelöst. Die Feuerwehr hatte den Brand zwar schnell gelöscht, doch die Verspätungen zogen sich bis in den Abend. Weil einige Stellwerke ausfielen, konnten nur einzelne Züge in den Hauptbahnhof ein- und ausfahren. Unter anderem waren die Verbindungen Nürnberg-München, München-Regensburg und München-Kempten betroffen. Wegen des Stromausfalls in einem ICE-Werk, konnten zudem ICE-Züge nicht rechtzeitig bereitgestellt werden. Ohne Strom waren auch sämtliche S-Bahnhöfe vom Hauptbahnhof bis Pasing. Die Feuerwehr leuchtete die betroffenen Haltestellen aus. Weil Rolltreppen und Aufzüge nicht funktionierten, halfen Einsatzkräfte Menschen, denen das Treppensteigen nicht möglich war. Der Betrieb der S-Bahn selbst sei bis auf die S 7 nicht betroffen gewesen, sagte ein Bahnsprecher. Am Sonntag lief der Verkehr nach Angaben der Bahn wieder wie geplant.