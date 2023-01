Von Anna Hoben

Wenn Sie Ihren Strom von den Münchner Stadtwerken (SWM) beziehen, dann haben Sie jahrelang von vergleichsweise günstigen Preisen profitiert. Doch spätestens seit dem Jahreswechsel ist das vorbei. Im Vergleich mit anderen großen deutschen Städten liegen die Münchner Energiepreise plötzlich an der Spitze. Nicht nur beim Strom übrigens, sondern auch beim Gas und bei der Fernwärme. Haben Sie sich auch schon gefragt, wie das passieren konnte?

Meine Kollegin Catherine Hoffmann und ich haben Florian Bieberbach mit der Frage konfrontiert. Zum Interview haben wir den Chef der Stadtwerke in der Zentrale des Energieversorgers in Moosach besucht. Bieberbach erklärt, warum die Strategie der SWM im vergangenen Jahr nicht aufgegangen ist, warum aber die Unterschiede zwischen den Anbietern aus seiner Sicht mit den bald greifenden Preisbremsen des Bundes gar keine so große Rolle spielen - und welche andere Lösung er sich für die Bremsen gewünscht hätte (SZ Plus).

Diese würden zwar wirken, so der Stadtwerke-Chef, aber letztlich nur ein Symptom kurieren. Klar, viel wichtiger ist die Energiewende - aber eben auch viel langwieriger. Wie der Ausbau der erneuerbaren Energien in der Region vorangeht und bis wann München unabhängig von fossiler Energie werden kann, auch darüber spricht Bieberbach im Interview. Spoiler: Bei der Wärmeversorgung wird München noch sehr lange vom Gas abhängig sein. "Die letzte Gasheizung wird vielleicht erst 2045 abgeschaltet."

DER TAG IN MÜNCHEN

Urteil gegen Münchner Arzt wegen Siegelbruchs rechtskräftig Die Staatsanwaltschaft ermittelt in der Plagiatsaffäre um den Rechtsmediziner Matthias Graw gegen Otto Z. Vor Gericht ging es nun jedoch um etwas anderes.

Ein weiteres Traditionsgeschäft muss aufgeben Nach 117 Jahren schließt Hans Nahr, eine Münchner Institution, die für ihre erlesenen Messer weit über Deutschland hinaus bekannt ist. Der lange Umbau des Ruffinihauses, Corona und der Ukraine-Krieg - "das war zu viel", sagt die Chefin.

Dreikönigstreffen der SPD: Rote Träume Die SPD gibt sich kämpferisch - trotz mieser Umfragewerte neun Monate vor der Landtagswahl. Doch die hätten Olaf Scholz schließlich auch nicht aufgehalten.

Betrunkener droht, seine Partnerin zu erschießen Die Frau entkommt aus der gemeinsamen Wohnung. Dort findet die Polizei später verschiedene Waffen.

Sohn soll eigene Mutter getötet haben Die Feuerwehr findet eine 46-jährige Frau mit schweren Kopfverletzungen in ihrer Wohnung in Planegg. Wenig später nimmt die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Doch noch ist vieles unklar.

Erst verhöhnt, dann als Selfie-Hotspot heiß beliebt Die "Bridge Sprout" an der Isar ist verschwunden. Ein Abgesang auf ein Kunstwerk im öffentlichen Raum, das man ins Herz geschlossen hatte.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg