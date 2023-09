Von Barbara Hordych

Buchhandlungen sind Treffpunkte für Büchermenschen. Die folgen im besten Falle ihren Lieblingsorten - wie die Stammkunden der 1878 von Louis Werner gegründeten Kunstbuchhandlung L. Werner, mit über 140 Jahren eine der ältesten noch bestehenden Buchhandlungen in München. Über die Jahrzehnte gab es wechselnde Standorte, wechselnde Eigentümer - doch immer blieb die Traditionsbuchhandlung die führende Adresse für Architektur und Kunst in München. Die lautete von 1961 an Residenzstraße 18, mitten in der Altstadt, aber etwas abseits an einer Passage zwischen den beiden Einkaufsmeilen Theatiner- und Residenzstraße gelegen. Menschen mit fachlicher Expertise beraten hier Menschen mit einschlägigem Interesse an schön aufgemachten Büchern zu Themen wie Fotografie, Grafikdesign, Mode, Kunstgewerbe, Archäologie, Film, Garten oder Kochen.